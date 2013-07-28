مركبة فضاء روسية تلتحم بنجاح مع المحطة الدولية

تحمل معدات وأغذية وماء لرواد المحطة

كتب : الأناضول منذ 25 دقيقة

التحمت مركبة الفضاء غير المأهولة، بروغرس"M-20M" الروسية، التي تحمل معدات لمحطة الفضاء الدولية (ISS) بنجاح.

وأعلنت الوكالة الروسية للفضاء "روسكوسموس"، في تصريح لها، التحام المركبة الفضائية بمحطة الفضاء الدولية بشكل آلي، وذلك بعد 6 ساعات من إطلاقها من مركز "بايكونور" الفضائي، الواقع وسط "كازاخستان"، مؤكداً أن المركبة الفضائية كانت تقل حوالي 2.4 طناً من الوقود والطعام والماء ، إضافة إلى أجهزة علمية .

ويتم نقل هذه المعدات إلى محطة الفضاء الدولية عبر مركبات الفضاء "سويوز" المتخصصة في الشحن الفضائي، منذ أن أنهت الولايات المتحدة الامريكية مهمة أسطول المكوكات الفضائية في نقل المعدات إلى محطة الفضاء الدولية عام 2011 .