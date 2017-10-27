"محمود" و"سمير".. صديقان جمعتهما سنوات العمل وفرقتهما "وحيدة"

كتب- فتحي سليمان وفاطمة عادل:

كانا "محمود" و"سمير" صديقين مقربين، ولكن تحولت صداقتهما إلى عداوة ومشاجرات لا تنتهي، فمنذ مجيء "وحيدة" للعمل بـ"محل الجملة" الذي يعملان به، تبدل حالهما وتسارع كلاهما للفوز بقلبها، حتى نجح محمود في مخططه واتفق معها على الزواج بشرط أن يكون عرفيا.

غضب سمير عندما علم بارتباط صديقه بالعاملة الجديدة، ونشبت بينهما مشادات كلامية تحولت لاشتباك بالأيدي، حتى عقد سمير العزم على الانتقام من صديقه أمام زوجته.

تلقى قسم شرطة السلام ثاني بوقوع مشاجرة، بين عاملين بمساكن الإيواء التابعة لمنطقة العبد 1080، بمدينة السلام، أُصيب أحدهما إصابات بالغة جراء اعتداء الآخر عليه بآلة حديدية، أسفرت عن إصابته في وجهه بعدة جروح وفتحات.

وقال مصدر أمني إن "سمير م ن.، 31 سنة"، اعتدى على "محمود ي ع. 33 سنة"، داخل شقة بمنطقة مساكن الإيواء، إثر معركة عنيفة وقعت بينهما، تدخل إثرها بعض الأهالي، وسلموا الطرفين للشرطة، بعدما لقن الأهالي الزوجة وصديق الزوج "علقة سخنة، لاعتقادهم أن "وحيدة" جمعت بين الشابين، حتى تدخل الزوج رغم إصابته، وأنقذ الزوجة واصطحبها معه في سيارة الإسعاف.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التحريات كشفت هروب الزوجة "وحيدة" من ذويها في محافظة سوهاج، وقالت في محضر الشرطة إنها كانت متزوجة بإحدى قرى محافظات سوهاج، ثم حصلت على الطلاق.

وكشفت التقرير الطبي أن "محمود"، أُصيب بجروح غائرة، استلزم علاجها بـ12 "غرزة"، وأكدت تحريات الشرطة أن سمير ضرب صديقه محمود في وجهه بـ"زردية" حديدية، وبعدما تحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.​