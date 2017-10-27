مصدر: خطة أمنية مُحكمة سبقت عملية "الخارجة - أسيوط" بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال مصدر أمني، إن العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل 13 تكفيريًا، في منطقة الكيلو 175، على طريق "الداخلة - أسيوط"، سبقها تنسيقًا محكمًا بين قوة أمنية من رجال قوات مديرية أمن أسيوط، والوادي الجديد، وبالتعاون مع إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني، لرصد تمركز خلية إرهابية في منطقة جبلية، ناحية الشرق بطريق "الخارجة- أسيوط".

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن قوة أمنية مكبرة مدعومة بسيارات بـ25 سيارة مدرعة ومصفحة، هاجمت منطقة جبلية في موقع تمركز مسلحين، مشيرًا إلى أن القوة فاجأت المسلحين الساعة 8.20 صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 13 تكفيريًا، أُرسلت جثثهم إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وبحسب المصدر، فإنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما قام مرفق إسعاف أسيوط بدفع 15 سيارة للمساهمة في نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فيما قامت قوات الأمن بإغلاق طريق "الخارجة - أسيوط" الرئيسي بين الجانبين، وفرضت طوقًا أمنيًا في المنطقة التي وقعت بها الاشتباكات وأعادت فتحه مرة أخرى في تمام الساعة 11.30 ظهر اليوم.

من ناحية أخرى، قال مصدر بمستشفى أسيوط الجامعي، إن جثث التكفيريين الـ13، وصلت إلى مشرحة المستشفى، في الوقت الذي انتقل فيه فريق من النيابة والطب الشرعي، لأخذ عينات من الجثث للتعرف عليها.

وتمشط قوات من إدارة العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، حاليًا صحراء محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، عقب إعادة فتح الطريق الواصل بينهما بطول 220 كيلو متر، للبحث عن أي عناصر مسلحة هاربة.