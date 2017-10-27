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إخلاء سبيل مدير مصنع البويات المحترق بالإسكندرية عقب سماع أقواله

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل مدير مصنع البويات المحترق بالإسكندرية عقب سماع أقواله

01:30 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل مدير مصنع البويات المحترق بالإسكندرية عقب سماع أقواله

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل مدير مصنع البويات، الذي اندلعت فيه النيران أمس الخميس، عقب الاستماع لأقواله، لبيان مدى اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، والتأكد من صحة تراخيص المصنع وأسباب تواجده داخل الكتلة السكانية.

وألقت قوة من مباحث قسم شرطة الدخيلة، القبض على "مجدي. أ.خ" المدير المسؤول عن مصنع للبويات ومقيم بشارع الحي بمنطقة البيطاش.

وخلال التحقيق معه، قال مدير المصنع في التحقيقات إنه لايوجد أية شبهة جنائية وراء الحادث أو إهمال، مرجعًا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي من موتور إحدى الماكينات، وأدى تطاير الماس الى اشتعال النيران في المواد الكمياوية الموجودة بالمصنع.

ولفت إلى أن العمال حاولوا التعامل مع النيران بمعدات الأمن الصناعي، وطفايات الحريق الموجودة في المصنع ولكنهم فشلوا وتم الاستعانة بقوات الحماية المدنية.

وفي سياق متصل أمرت النيابة بالتحفظ على ملف المصنع الموجود بحي العجمي العامة خشية التلاعب فيه واستدعاء موظفي التراخيص بالحي لسؤالهم.

واندلع حريق هائل، صباح أمس الخميس، في مصنع بويات بمنطقة العجمي، أدى لإخلاء مدرستين ومستشفى العجمي العام و3 عقارات مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

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