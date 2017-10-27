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اليوم.. افتتاح مؤتمر الشعر الدولي بطنطا بمشاركة 40 شاعرا

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مصراوي Masrawy

اليوم.. افتتاح مؤتمر الشعر الدولي بطنطا بمشاركة 40 شاعرا

01:17 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

اليوم.. افتتاح مؤتمر الشعر الدولي بطنطا بمشاركة 40 شاعرا

أحمد ضيف صقر محافظ الغربية

الغربية - مروة شاهين:

يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مساء اليوم الجمعة، الدورة الثالثة لمهرجان الشعر الدولي، باسم "مدينتا العزيزة طنطا"، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة 23 دولة يمثلها 40 شاعرًا، وبالتعاون مع جامعة طنطا ومكتبة الإسكندرية، ومديرية الثقافة بالغربية، وجمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية، ويتضمن برنامج المهرجان على مدار أيامه الـ4 فقرة فنية لفرقة الإسكندرية للموسيقى العربية، واحتفالية شعرية بساحة المسجد الأحمدي، إلى جانب فقرات فنية متنوعة لفرقة التنورة التراثية، وعدد من الأمسيات الشعرية.

في السياق ذاته، يشارك مجلس الشباب المصري بالغربية، في المهرجان، من خلال توزيع شنط تحتوي أقلامًا وكتبًا ثقافية على المشاركين والحاضرين، في إطار البرتوكول بين مجلس الشباب المصري ومديرية الثقافة بالغربية لتفعيل دور الثقافة للنهوض بالشباب.

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