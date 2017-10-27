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ننشر أسماء الفائزين بقرعة أراضي الإسكان بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ​

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء الفائزين بقرعة أراضي الإسكان بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ​

01:22 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ننشر أسماء الفائزين بقرعة أراضي الإسكان بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ​

بنك التعمير والإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الإسكان، أسماء الفائزين في قرعة الأراضي الإسكان الأكثر تميزا، في مدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، والتي أجريت الثلاثاء الماضي بنادي المقاولون العرب.

ولمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة الشيخ زايد.. اضغط هنا

لمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة 6 أكتوبر.. اضغط هنا

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي، التي تم طرحها في 19 مدينة جديدة خلال الفترة من 6 وحتى 29 أغسطس الماضي، حيث تم إجراء القرعة ابتداء من الأحد الماضي، 22 أكتوبر، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2017، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

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