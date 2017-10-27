5 مخاطر لاستخدام "الإكستنشن" على المدى الطويل.. منها "العمى"

كتبت - بسمة مشالي:

الشعر الكثيف اللامع، حلم الفتيات للحصول على مظهر يبدو أصغر سنًا، ولهذا فالبعض يلجأن إلى استخدام وصلات الشعر المستعار "الإكستنشن"، لكن هذه الوصلات على المدى الطويل تعرضهن للكثير من المشاكل الصحية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هناك عدد من المخاطر التي تحدث عند تركيب "الإكستنشن"، مع الاستخدام المتكرر وعلى المدى الطويل، وهي:

1- الصداع المزمن

عند ارتداء خصلات الشعر المستعار بشكل مستمر يسبب في الإصابة بالصداع الشديد.

2-تساقط الشعر

عند تثبيت وضغط خصلات الشعر المستعار بشدة على فروه الرأس، فأن هذا يسبب تساقط الشعر في فترة وجيزة.

3- نزيف فروه الرأس

استخدام خصلات الشعر الصناعي بشكل مبالغ، يؤدي لمخاطر الضغط على فروه الرأس، ومن ثم النزيف في بعض الأحيان.

4-الالتهابات والحساسية

تركيب خصلات الشعر المستعار، قد يؤدي إلى التهابات فروه الشعر والحكة وتلف الشعر.

5- مشاكل في النظر

استخدام خصلات الشعر المستعار، قد يسبب في بعض الأحيان حدوث مشاكل في العينين، وهو ما يؤثر مع الوقت في الرؤية، قد تصل للإصابة بالعمى.