أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراق: مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العراق: مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

01:30 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

العراق: مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

ارشيفية

بغداد- (أ ش أ):

لقى عنصر بالصحوة (عشائر سنية) عراقية مصرعه وأصيب أثنان آخران جراء انفجارعبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش لهم جنوبي بغداد.

وأكد مصدر أمني عراقي اليوم، الجمعة، مقتل عنصر في الصحوة (عشائر سنية) وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش لهم جنوبي بغداد.

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للصحوة بمنطقة باوي التابعة للمدائن انفجرت ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الصحوة وإصابة اثنين آخرين"، مضيفا أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

    أخبار

  • الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

    أخبار

إعلان

5b933ed3e7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"