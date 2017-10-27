العراق: مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

بغداد- (أ ش أ):

لقى عنصر بالصحوة (عشائر سنية) عراقية مصرعه وأصيب أثنان آخران جراء انفجارعبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش لهم جنوبي بغداد.

وأكد مصدر أمني عراقي اليوم، الجمعة، مقتل عنصر في الصحوة (عشائر سنية) وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش لهم جنوبي بغداد.

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للصحوة بمنطقة باوي التابعة للمدائن انفجرت ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الصحوة وإصابة اثنين آخرين"، مضيفا أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.