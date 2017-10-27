والده ضابط بالقوات الخاصة وترك كلية الهندسة.. 13 معلومة عن «تهامي»

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يرى أنه بدأ الهرم من أعلى، إذ منحه الحظ فرصة الوقوف أمام الزعيم عادل إمام رغم صغر سنه وانعدام تاريخه الفني، فكان ذلك بمثابة تأشيرة منحها "الزعيم" للفنان الصاعد، حيث وجه له أنظار المخرجين، والذين أرادوا استغلال نجاح فيلم "التجربة الدنماركية"، وتوظيف جميع المشاركين فيه بأعمال فنية ربما تنال حظ "التجربة"، ومن بينهم الفنان الشاب "أحمد التهامي".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنان ولاعب كمال الأجسام أحمد التهامي.

1- ولد في 27 أكتوبر 1985، أي أنه يبلغ من العمر الآن 32 عاما.

2- والده كان ضابطا بسلاح المشاة والقوات الخاصة في الجيش المصري، كما أنه شارك في حرب اليمن، وحرب 67، وحرب أكتوبر، وفق ما ذكر "تهامي" في حوار لـ "روزاليوسف".

3- التحق بكلية الهندسة، قسم "عمارة"، ولكنه تحول بعد ذلك إلى كلية الزراعة.

4- برر سبب تركه لكلية الهندسة في حوار تليفزيوني سابق مع برنامج "اليوم" على قناة "الحرة" قائلا: "كنت متفوق في كلية الهندسة ومن أوائل الدفعة، لحد ما والدته توفت وأنا في السنة الثالثة، فأصبت باكتئاب وظروف نفسية صعبة، وسافرت شرم الشيخ أغير جو، ولما رجعت قررت دخول كلية الزراعة زي أخويا عشان أضمن شهادة عليا".

5- بدأ مسيرته المهنية في مجال الإعلانات، فقد شارك لمدة 5 سنوات في عمل الإعلانات مع كبار المخرجين مثل: "شريف عرفة، وهادي الباجوري".

6- رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة بمشهد في فيلم "الناظر" عام 2000، مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وقد حقق "تهامي" شهرة واسعة بفضل ذلك المشهد المميز، وعنه قال: " هذا الفيلم بدايتي السينمائية وقمت بعمل مشهد واحد، لكن الأستاذ شريف قام بإبراز هذا المشهد وقام بوضعه في برومو الفيلم الذي يذاع بالتليفزيون فأصبح الإعلان يذاع علي كل القنوات المصرية والعربية.. فأصبحت مشهورا شهرة لم أتخيلها أبدا لدرجة إنني امشي في الشارع فأجد الناس تناديني كابتن كابتن كله ضرب مفيش شتيمة"، وهي الجملة التي كانت في المشهد.

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7- علاقته بالفنان عادل إمام بدأت مع ذهابه لعمل "كاستينج" فيلم "أمير الظلام"، فعرفه المخرج رامي إمام على والده، وشارك "تهامي" بدور أحد أفراد العصابة، فكانت تلك بداية العلاقة، والتمهيد لدور أكبر في فيلم "التجربة الدنماركية"، الذي كان سبب شهرة "تهامي".

8- تحدث عن ظروف مشاركته في فيلم "التجربة الدنماركية" قائلا: "كنت في بطولة بشرم الشيخ وفوجئت باتصال من الزعيم عادل إمام يطلبني لتقديم دور ابنه في فيلم جديد، ومكنتش مصدق نفسي من الفرحة، وقطعت البطولة ونزلت القاهرة بسرعة وقابلته وعملت الدور".

9- بعد فيلم "التجربة الدنماركية" كان مقررا له المشاركة ببطولة فيلم اسمه "عبقرينو"، لكن المشروع لم يكتمل بسبب ذهابه لأداء الخدمة العسكرية.

10- اختفى عن الظهور الإعلامي والفني لمدة 5 سنوات، وانطلقت شائعات تؤكد خبر وفاته، وحتى ينفي تلك الشائعات اضطر للعودة مرة آخرى لمجال الإعلانات حتى يظهر للجمهور.

11- وقف على المسرح لأول مرة أمام "الزعيم" عادل إمام في مسرحية "بودي جارد"، والتي شارك فيها لمدة 8 سنوات، وسافر مع الفرقة لعرضها بعدد من الدول العربية.

12- شارك فيما يقرب من 30 عمل فني ما بين أفلام منها: "الزمهلاوية، شبه منحرف، بوشكاش، شعبان الفارس"، ومسلسلات مثل: "كابتن أنوش، هربانة منها، وش تاني، يا أنا يا أنتي، فرقة ناجي عطا الله".

13- بدأ ممارسة رياضة كمال الأجسام منذ فترة المراهقة، وكانت أخر بطولة شارك فيها بسن الحادية والعشرين، ولكنه لا يزال يمارس الرياضة بشكل منتظم.