تعرف على أكثر ما يندم عليه المسنون قبل الموت

كتب- أحمد عصام روّاي:

قالت "بروني وير" -ممرضة تعمل في مجال رعاية المسنين- إنها قامت بحضور الكثير من حالات الوفاة، مما سمح لها بتسجيل العديد من وصايا المتوفين، وما ندمو على فعله أو عدم فعله، في لحظات تتسم بالصراحة الشديدة بين الشخص وذاته ومع المحيطين به.

وقالت "بروني" إن ما ندم عليه أغلب المسنون لا يتصمن المزيد من المال أو المناصب، ولكن تمحوَّر ندمهم حول الراحة والسعادة والأصدقاء والعلاقات العائلية. وكان أبرز ما تمناه عليه المحتضرون:

1- أتمنى لو تمكنت من فعل ما يروق لي والأفعال التي كانت دوافعها من داخلي، لا ما توقع الآخرين مني فعله.

2- أتمنى لو أنني لم أعمل بهذا الجد، وحصلت على قدر أكبر من الراحة.

3- أتمنى لو أكتسبت الجرأة للتعبير عن مشاعري وآرائي في الناس بصراحة.

4- أتمنى لو أنني حافظت على تواصلي مع أصدقائي.

5- أتمنى لو أسعدت نفسي بصورة أكبر.