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النيابة العامة تكلف "أمن الدولة" بتحقيق في اشتباكات طريق الخارجة أسيوط

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مصراوي Masrawy

النيابة العامة تكلف "أمن الدولة" بتحقيق في اشتباكات طريق الخارجة أسيوط

01:14 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

المستشار نبيل صادق

كتب-طارق سمير:

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء بالتحقيق في الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية، صباح اليوم الجمعة، بالكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط، وأسفرت عن مقتل 12 إرهابيًا.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة، إلى موقع الاشتباكات للمعاينة، وانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات والتحفظ على فوارغ الطلقات.

كما أمرت النيابة جهاز الأمن الوطني، بسرعة إرسال التحريات الأولية عن الواقعة، والمعلومات التي قادتهم لمحاولة ضبط إرهابيين بطريق الواحات، وأمرت النيابة بتشريح جثث الإرهابيين ومحاولة الوصول إلى هويتهم.

كانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت اليوم الجمعة، في منطقة الكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، أسفرت عن مقتل 13 من العناصر الإرهابية، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية، والذخيرة بحوزتهم (حسب مصدر أمني).

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الواقعة.

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