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اتحاد المصارف العربية يمنح طارق عامر جائزة العام تقديرا لمجهوداته

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مصراوي Masrawy

اتحاد المصارف العربية يمنح طارق عامر جائزة العام تقديرا لمجهوداته

01:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

قال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن مجلس إدارة الاتحاد، قرر باﻹجماع منح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، جائزة محافظ العام 2017، تقديرًا لجهوده المتميزه في ضبط السياسة النقدية في ، ودوره في تطوير الصناعة المصرفية في مصر وعدد من الدول العربية كنموذج يحتذى به في إدارة المخاطر والصعوبات، مضيفًا أنه سيتم تكريمه في حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، الذي سيعقده في بيروت يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات منتدى "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS 9"، صباح اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ.

لذلك فإن هذا المنتدى سيلقى الضوء على معيار IFRS 9 من حيث طرق احتساب الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك، ودور البنوك المركزية فى المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية فى ضوء السياسة المقترحة من قِبل لجنة بازل..

ويضم المنتدى ورش عمل، وجلسات نقاش معمقة سوف يجريها مجموعة من المتحدثين من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى العربي والدولي، ولقاء خبراء من جهات إقليمية ودولية، كما سيتم تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصه لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها، وبمشاركة نحو 300 من رؤساء ومسؤولي البنوك العربية، وعدد من قيادات القطاع المصرفي بمصر والعالم العربي، ورؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيون في البنوك المركزية العربية.

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  • بالصور - انطلاق فعاليات منتدى "تقارير الإبلاغ المالي" في شرم الشيخ

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