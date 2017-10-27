الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية من 8 عناصر بينهم 5 فتيات

تونس – (أ ش أ):

تمكنت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 8 عناصر بينهم 5 فتيات، وذلك في ولاية "سيدي بوزيد" وسط البلاد .

وقالت وزارة الداخلية التونسية –في بيان لها اليوم- إن عناصر الخلية التكفيرية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بمبايعتهم لما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي، وعقدهم لقاءات يتداولون خلالها مواضيع تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي المذكور، وتكفير الدولة والمؤسستين الأمنية والعسكرية والدعوة إلى محاربتهما .

وأضافت الوزارة أن عناصر الخلية اعترفوا كذلك بتواصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عنصر إرهابي ينشط حاليا ضمن الجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وهو زوج إحدى عناصر الخلية، مشيرة إلى أنه بتفتيش منازلهم تم حجز كتب ذات منحى تكفيري وورقة مكتوبة بخط اليد تشيد بداعش.

ولفتت الداخلية التونسية إلى أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بتهمة "الانتماء والتمجيد في تنظيم إرهابي، والتحريض على القتل العمد، والاتصال بأطراف أجنبية ببؤر التوتر".