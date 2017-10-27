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بكري: زيارة السيسي غيرت موقف فرنسا تجاه مصر

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بكري: زيارة السيسي غيرت موقف فرنسا تجاه مصر بكري: زيارة السيسي غيرت موقف فرنسا تجاه مصر

التحرير

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قال الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، إن الموقف الفرنسي في لحظة ما كان معاديًا لمصر،تحديدًا بعد أحداث رابعة، ولكن الأمر تغير الفترة الحالية.

وأوضح بكري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا "، المذاع على التليفزيون المصري، أن لقاءات متعددة لعب فيها وزير الخارجية السعودي الراحل، ووزير الخارجية الإماراتي، ومصر دورًا هامًا في توضيح الحقائق وتحول الموقف الفرنسي.

وأكد بكري أن زيارة الرئيس عبد الفتاح لفرنسا وللبلدان الشرقية والغربية تثمر عن نتائج مهمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.

وتابع:"الرئيس السيسي رد بشكل قوي على ملف حقوق الإنسان، فهو وضع عدة أمور هامة، منها أن العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان لا يعرف شيئا عن مصر، فمن يتحدث عن حقوق الإنسان يتجاهل حقوق التعليم والصحة".

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