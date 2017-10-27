الإسكان تحذر من انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن هذه المناطق (فيديو)

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حذر هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، المواطنين من انقطاع المياة عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة اليوم، وذلك لعمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف" اليوم الجمعة: "من أهم أسباب انقطاع المياه هي المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد ثورة 2011 في فترة الانفلات الأمني، التي تسببت في انهيار منظومة البناء وأثرت بشكل شلبي على المرافق".

وتابع: "محافظة الجيزة كانت تعاني مشكلة في مياه الشرب في عدد من المناطق أهمها الهرم وفيصل، ويتم إبلاغ المواطنين بتوقيت الانقطاع وتوفير سيارات مياه لخدمة المواطنين وقت انقطاع المياه".