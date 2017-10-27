أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإسكان تحذر من انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن هذه المناطق (فيديو)

Google+ Print
الإسكان تحذر من انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن هذه المناطق (فيديو) الإسكان تحذر من انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن هذه المناطق (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذر هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، المواطنين من انقطاع المياة عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة اليوم، وذلك لعمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة. 

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف" اليوم الجمعة: "من أهم أسباب انقطاع المياه هي المباني المخالفة التي تم بناؤها بعد ثورة 2011 في فترة الانفلات الأمني، التي تسببت في انهيار منظومة البناء وأثرت بشكل شلبي على المرافق".

وتابع: "محافظة الجيزة كانت تعاني مشكلة في مياه الشرب في عدد من المناطق أهمها الهرم وفيصل، ويتم إبلاغ المواطنين بتوقيت الانقطاع وتوفير سيارات مياه لخدمة المواطنين وقت انقطاع المياه".

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هيفاء وهبي تشعل حفل طلاب الجامعة الأمريكية بـ"الهوت شورت"

بالفيديو.. هيفاء وهبي تشعل حفل طلاب الجامعة الأمريكية بـ"الهوت شورت"

كريمة: لا توجد دولة إسلامية في التاريخ.. والخلافة ليست من الأصول (فيديو)

كريمة: لا توجد دولة إسلامية في التاريخ.. والخلافة ليست من الأصول (فيديو)

الري: على أبواب البدء في مشروع تنمية شمال سيناء (فيديو)

الري: على أبواب البدء في مشروع تنمية شمال سيناء (فيديو)

أرملة الشهيد «منسي»: فخورون بجيشنا وشرطتنا وبطولاتهم (فيديو)

أرملة الشهيد «منسي»: فخورون بجيشنا وشرطتنا وبطولاتهم (فيديو)