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برلماني يعلن ترشحه للانتخابات التكميلية بـ«الجبلاية»

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برلماني يعلن ترشحه للانتخابات التكميلية بـ«الجبلاية» برلماني يعلن ترشحه للانتخابات التكميلية بـ«الجبلاية»

التحرير

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أعلن النائب عاصم مرشد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن ترشحه على منصب العضوية باتحاد الكرة خلال الانتخابات التكميلية التي ستجرى يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل لاختيار عضو بالمجلس للمكان الشاغر الذي خلا باستقالة حازم الهواري عضو اتحاد الكرة السابق.

وقال النائب عاصم مرشد، إن حملته الانتخابية ستبدأ من القاهرة الكبرى التي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومن ثم التواصل مع أندية محافظات الوجهين البحري والقبلي، مضيفا أنه «للتأكيد أن هذه الأندية تختار من سيكون له الحق في تمثيلهم باتحاد الكرة»، وأوضح أنه سيكون «ممثلا عن أندية الغلابة والمظاليم».

يذكر أن النائب عاصم مرشد حصل في انتخابات اتحاد الكرة الماضية على 73 صوتا ويسعى للحصول على دعم ومساندة رؤساء أندية القسمين الثانى والثالث.

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كان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قد أعلن يوم الأربعاء الماضى عن فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية فى الجبلاية اليوم الجمعة ولمدة أسبوع.

وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إن الجبلاية ستتلقى طلبات الترشيح لهذه الانتخابات استكمالا للدورة الانتخابية 2016-2020، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2017 وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2017.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى ستشهد الانتخابات ستقام يوم 26 نوفمبر المقبل، وفى حالة عدم اكتمالها ستقام يوم 27 من نفس الشهر.

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التحرير

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