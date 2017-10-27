بالأسماء - مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة نقل مقطورة، بأخرى ملاكي على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

واستقبل مستشفى بورسعيد العام كلًا من "علاء محمد علي" 32 عامًا، و"هاني محمود عبدالمنعم الشيخ" 34 عامًا، جثتين هامدتين، و"أحمد جمعة أحمد" 19 عامًا، مصاب بكسر مضاعف في الساق اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وحالته الصحية خطيرة، نتيجة حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

وأودعت الجثث في مشرحة مستشفى بورسعيد العام، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى قسم الطوارئ لاستكمال العلاج وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.