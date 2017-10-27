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​بالرقم القومي.. ننشر نتيجة قرعة "أراضي الإسكان" بالقاهرة الجديدة والشروق

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مصراوي Masrawy

​بالرقم القومي.. ننشر نتيجة قرعة "أراضي الإسكان" بالقاهرة الجديدة والشروق

12:59 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

بنك التعمير والإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان، أسماء الفائزين في قرعة الأراضي الإسكان الأكثر تميزا، في مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق والتي تم إجرائها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي للحاجز.

لمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة القاهرة الجديدة.. اضغط هنا

لمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة الشروق.. اضغط هنا

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي، التي تم طرحها في 19 مدينة جديدة خلال الفترة من 6 وحتى 29 أغسطس الماضي، حيث تم إجراء القرعة ابتداء من الأحد الماضي، 22 أكتوبر، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2017، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

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