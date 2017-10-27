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سوء الأحوال الجوية يعرقل البحث عن مروحية روسية سقطت قبالة سواحل النرويج

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مصراوي Masrawy

سوء الأحوال الجوية يعرقل البحث عن مروحية روسية سقطت قبالة سواحل النرويج

12:54 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

سوء الأحوال الجوية يعرقل البحث عن مروحية روسية سقطت قبالة سواحل النرويج

سوء الأحوال الجوية يعرقل البحث عن مروحية روسية سقط

اوسلو - (د ب ا):

نشرت النرويج مركبة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد فى إطار البحث الجارى عن طائرة مروحية روسية، كانت تقل ثمانية اشخاص وسقطت أمس الخميس فى البحر قبالة جزيرة تقع في القطب الشمالى.

وقال متحدث باسم مركز تنسيق الانقاذ المشترك في شمال النرويج فى ترومسو لوكالة انباء" ان بى تى" إن سوء الأحوال الجوية، بما فى ذلك الرياح القوية، اعاق عملية البحث.

كما تم نشر طائرات مروحية وقوارب. وذكرت وكالة الانقاذ، فى بيان لها، إنه لم يتم العثور على حطام، ولكن الباحثين عثروا على تسرب نفطي.

كما قامت فرق البحث بعملية مسح لساحل سبيتزبرجين، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي.

كانت المروحية امس الخميس فى طريقها من مستوطنة بيراميدن لتعدين الفحم سابقا فى سبيتزبرجين إلى مستوطنة بارنتسبورج الروسية إلى الجنوب عندما سقطت .

وذكرت موسكو أن ثلاثة من علماء روس متخصصين في مناخ وتضاريس القطب الشمالي وطاقما مكونا من خمسة افراد كانوا على متن مروحية من طراز مى - 8.

وبسبب المياه المتجمدة ، فإن الاحتمال ضئيل بأن يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة أكثر من بضع دقائق، وفقا لما ذكره الخبراء.

وقال رجال الانقاذ ان المروحية سقطت فى البحر على بعد كيلومترين او ثلاثة من بارنتسبورج. ولم يتم إجراء أي اتصال طارئ.

وينظم الأرخبيل الذي تديره النرويج معاهدة دولية - معاهدة سفالبارد - التي تمنح البلدان الأخرى الحق في استغلال المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية.

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