مميش يتفقد مستشفى هيئة قناة السويس للاطمئنان على صحة المرضى

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تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية بالمنطقة، مستشفى الهيئة للاطمئنان على المرضى ومتابعة الخدمة الطبية التي تقدم لعلاج المواطنين المترددين على المستشفى.

ورافق رئيس هيئة قناة السويس خلال الجولة، الدكتور صفوت الرفاعي مدير المستشفى، وعدد من الأطباء الذين أكدوا حرصهم على تقديم أفضل رعاية للمرضى وتوفير العلاج المناسب لهم.

وأشاد مميش بالخدمة الطبية، التي تقدم داخل المستشفى، قائلا "إننا نراعي الجانب الإنساني أولا للعاملين، وهذا دور قناة السويس بجانب متابعة حركة الملاحة، يتم تقديم خدمات طبية واجتماعية مميزة لأهالي مدن القناة".

ثم قام مميش بتفقد كوبري الإسماعيلية العائم للاطمئنان على سير العمل به، بالإضافة إلى تحفيز العمال من أجل الانتهاء منه وافتتاحه في موعده خلال شهر ديسمبر المقبل.