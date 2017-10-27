"التعليم": استبعاد مدرس الكيمياء "صاحب الإيحاءات الجنسية" من وظيفته

كتبت- ياسمين محمد:

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أجرت تحقيقات مع المخالفين في واقعة قيام معلمين بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي، وتم قيدها مخالفة إدارية طبقا لأحكام المواد لقانون التعليم والقرارات المنظمة بشأن مجموعات التقوية المدرسية.

وقال خيري - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة-، إنه تقرر معاقبة إيهاب سعيد حسن دياب موجه علوم بإدارة الدقي التعليمية بخصم شهرين من راتبه؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل؛ حيث إنه استخدم ألفاظًا خادشة للحياء تتضمن إيحاءات جنسية حال قيامه بشرح مادة الكيمياء لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمركز المجد التعليمي.

وأضاف خيري، أن التحقيقات أثبتت أن المدرس غادر مدرسة الإمام علي يوم 11 أكتوبر قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى قيامه بإعطاء دروسا خصوصية بمركز المجد التعليمي بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد أنه تم إخطار مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإلغاء تكليف ايهاب سعيد من العمل بالتوجيه بإدارة الدقي التعليمية وإعادة توزيعه على أى مدرسة بأي إدارة أخري وفقا للعجز والزيادة ولصالح العملية التعليمية على أن تكون مدرسة بنين، وإخطار مصلحة الضرائب العامة مكتب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ اللازم نحو محاسبة المدرس ضريبيًا أو تحريك الدعوى الجنائية ضده وذلك للاختصاص، فضلًا عن إبلاغ النيابة العامة النيابة العامة بشأن ما نسب إليه.

كانت وزارة التربية والتعليم، أحالت المعلم إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق معه في الواقعة.

جاء ذلك بعدما تداول ناشطون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر المدرس يشرح لطلابه مادة الكيمياء بطريقته الخاصة، والتي تعتمد على نظرية التكاثر بين البشر، حيث أثار سخط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.