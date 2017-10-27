اعتقال صحفي هندي بتهمة ابتزاز وزير إقليمي

نيودلهي- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، صحفيا هنديا بارزا بتهم متعلقة بالابتزاز مقابل الحصول على المال من وزير دولة بتهديده ببث مقطع فيديو جنسي، حسبما ذكر مسؤولون.

وتم القبض على فينود فيرما، وهو صحفي مستقل يعمل لصالح هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومجموعة اخبارية هندية، في منزله بمدينة غازي اباد بالقرب من نيودلهي.

وزعم فيرما، في أقواله أمام المحكمة، أنه تم القبض عليه لأن بحوزته "شريط جنسي" من عملية خداعية استهدفت الوزير في ولاية تشاتيسجاره وسط الهند.

وقال براديب جوبتا، ضابط شرطة في ولاية تشاتيسجاره، للصحفيين "لدينا دليل باتهامات متعلق بالابتزاز ضد فيرما"، مضيفا انه تم مصادرة 500 قرص مدمج ومحرك أقراص وكمبيوتر محمول من منزله.

وواجه فيرما اتهامات بالعمل بناء على طلب من حزب المؤتمر المنافس في تشاتيسجاره، الاتهام الذى نفاه الحزب.

وصف فيرما القبض عليه بأنه عملية "مطاردة سياسية".

وقال فيرما إن "حكومة تشاتيسجاره اعتقلتني لان لدي شريطا جنسيا للوزير".