مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات والإجراءات التأمينية بالسكة الحديد

كتب - علاء عمران:

تفقد اللواء قاسم حسين – مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة، للوقوف على مدى انتظامها والتأكد من الإجراءات التأمينية ورفع الروح المعنوية للقوات والتنبيه بشدة اليقظة والتواجد بصفة مستمرة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة فحص الحقائب والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها والتأكيد على احترام المواطنين وحسن معاملتهم.

وتأكد قاسم، خلال جولته التفقدية من تنفيذ الخطط الأمنية المستحدثة وفقًا للأحداث الجارية والاستعداد للتعامل معها والتأكيد على انفاذ القانون وكذا خطة الحماية المدنية والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها والتأكيد على الخدمات باليقظة التامة، وقام بالمرور على محطة سكك حديد القاهرة؛ وتبين انتظام الخدمات الأمنية المعينة، ونبه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن.

وأكد اللواء قاسم حسين، على استنفار جميع القوات وحثهم على بذل المزيد من الجهد وإلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم، كما قام بالمرور على أرصفة المحطة، ووجه بالإخطار الفوري عن أية ملاحظات في حينه، ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية (النظامية – البحثية) بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق أحكام الإجراءات التأمينية.

كما وجه مساعد الوزير، بمداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

وعقد مدير الإدارة العامة شرطة النقل والمواصلات، اجتماع لقيادات الإدارة وضباط إدارة شرطة (السكة الحديد)، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية ولتفعيل الأداء الأمني المنوط بهم وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتأكيد على تفعيل الخطط الأمنية وخطة الحماية المدنية الموضوعة لتأمين المنشآت التي تضلع الإدارة بتأمينها.

وأكد اللواء قاسم حسين، خلال الاجتماع، على الإجراءات التأمينية لكافة المنشآت وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام وتبصرتهم بالتحديات الأمنية الراهنة وتنفيذ الخطط الأمنية وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد للتعامل معها وضرورة انفاذ القانون و احترام حقوق الإنسان والتأكيد على حسن معاملة المواطنين والتحلي بالكياسة وضبط النفس وسعة الصدر في التعامل معهم مع تنفيذ القانون بحزم بما لا يتعارض مع الحفاظ على كرامة المواطن ومراعاة البعد الإنساني في الحالات التي تستوجب ذلك وتقديم كافة المساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وضبط جميع المخالفات.

وشدد قاسم، على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على جميع المحطات وعدم الدخول دون تفتيش بواسطة عنصر المفرقعات وتفعيل الحرم الآمن بالمحطات وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين بداخل القطارات وتفعيل دور رجال المفرقعات والحماية المدنية وتعقيم القطارات قبل التحرك وعقب الوصول بواسطة عنصر المفرقعات، وشدد على التأمين الشخصي لجميع القوات وضرورة ارتداء الصيد يري الواقي واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.