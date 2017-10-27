700 صوبة لإعادة إحياء مشروع الصوبات الزراعية في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال المهندس سمير عبدالحق، وكيل وزارة الزراعة في السويس، إن اللواء أحمد حامد محافظ السويس، يسعى جاهدًا لاستكمال مشروع الصوب الزراعية بالقطاع الريفي، وإعادة إحياء المشروع بمنطقة الألبان الجديدة.

وأضاف المهندس سمير عبدالحق، أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع محافظ السويس، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بقيادة الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة، لشراء عدد من الصوبات تترواح بين 700 إلى 800 صوبة زراعية.

وأشار وكيل الزراعة في تصريحات صحفية، إلى أن الصوبات الزراعية التي سيتم التعاقد على توريدها سوف تشغل مساحة 127 فدانًا، و9 قراريط، وتعتمد على التقنية العلمية والوسائل الحديثة في الزراعة بالتربة الصناعية، وكذلك في الري بالتنقيط، والذي يستخدم 20% فقط من المياه المستخدمة في الري.

واستطرد أن الهدف من الصوبات توفير الخضروات اللازمة للسويس، وإتاحة فرص عمل للشباب وإعادة تعمير مناطق غير مأهولة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن الهيئة العربية للتصنيع سوف تنفذ برنامج تدريب للشباب الذين يعملون في الصوب الزراعية حيث تستوعب كل صوبة 4 شباب، يتولون رعاية الشتلات حتى تثمر، وجمع المحصول.