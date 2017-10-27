القبض على تشكيل عصابي وراء سرقة 20 دراجة بخارية ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، تشكيلاً عصابيًا ضم 3 عمال، تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي، بورود معلومات يفيد بقيام 3 عاملين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بمركز سمسطا والذي أمر بسرعة ضبط المتهمين.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها الرائد حسام الريدي، والنقيب مصطفى عاطف، معاونا رئيس مباحث شرطة سمسطا، أن وراء الواقعة 3 عمال وهم "أحمد. م" 23 عامًا، وشهرته "الروش"، و"عبدالله. ر" 20 عامًا، و"هشام. ع" 26 عامًا، وجميعهم مقيمون بندر سمسطا.

وقادا معاونا رئيس مباحث سمسطا حملة أمنية مكبرة تمكنوا خلالها من ضبط المتهمين، واعترفوا جميعًا بسرقة الدراجات البخارية عن طريق "المغافلة" كما اعترفوا أيضًا بارتكابهم 20 واقعة سرقة دراجة بخارية من أصحابها.

وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محضر رقم 9777 لسنة 2017 جنح سمسطا، وأمر المستشار محمد هريدي مدير نيابة سمسطا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.