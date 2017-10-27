برلمانيون يطرحون اقتراحا لاقامة "جمهورية كتالونية مستقلة ذات سيادة"

مدريد- (دب ا):

طرح ممثلو الاحزاب المؤيدة للإدارة الاقليمية لكتالونيا اليوم، الجمعة، اقتراحا على برلمان الاقليم يدعو إلى انفصال الاقليم.

ويطالب الاقتراح باقامة "جمهورية كتالونية، كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة".

ومن المقرر أن يصوت اعضاء برلمان كتالونيا على الاقتراح في وقت لاحق اليوم الجمعة.