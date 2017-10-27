رئيس وزراء إسبانيا: كتالونيا رهينة أقلية انفصالية "متعصبة"

مدريد- (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي أن الحكومة الاسبانية تتدخل في إقليم كتالونيا، لتحرير شعبه من "عبودية" أقلية انفصالية "متعصبة".

وقال راخوي "ما يحتاج مواطنو كتالونيا للحماية منه، ليس الامبريالية الاسبانية، لكن أقلية تريد، بشكل متعصب، أن تخضع الجميع لعبودية عقيدتها (الانفصالية)".

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الاسباني، قال راخوي "ليس هناك أي بديل" لتفعيل المادة 155 من الدستور، التي تسمح للحكومة بإقالة الزعماء الانفصاليين لكتالونيا.

وأضاف راخوي "إننا نواجه تحديا غير مسبوق في تاريخنا الحديث" واصفا تصرفات رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون بأنها "غير مشروعة" و"ضد القانون".

وكان راخوي قد قال في وقت سابق أن رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون كان بإمكانه أن يوقف تصعيد الازمة مع مدريد، لكنه لم يفعل.

وقال راخوي أمام مجلس الشيوخ الاسباني "هو وهو فقط" الذي يلقى باللوم عليه في تفعيل المادة 155 من الدستور، وذلك في إشارة إلى الاجراءات التي ستسمح لمدريد بوقف الحكم الذاتي لاقليم كتالونيا.

وأضاف راخوي "إنها آلية قانونية وديمقراطية، يوافق عليها الاسبان ومعمول بها فى الاغلبية العظمى من الدول التي تحيط بنا".

وتجدر الاشارة إلى أنه لم يتم تفعيل المادة 155 على الاطلاق منذ أن عادت إسبانيا إلى الديمقراطية، قبل أربعة عقود.