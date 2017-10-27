4 فوائد جمالية لـ"الفول السوداني".. منها "تأخير الشيخوخة"

كتب - هشام عواض:

الفول السوداني مفيد للصحة لاحتواءه على العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة والأحماض الدهنية والمواد الكيميائية النباتية، وتمتد فوائد الفول السوداني للجمال أيضاً، بحسب موقع مجلة "Elle" الفرنسية المختصة بالموضة والجمال، وهي:

1- تنظيف البشرة

يساعد تناول الفول السوداني، على امتلاكك بشرة نقية خالية من الشوائب والسموم، وذلك لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة والريسفيراترول. وهذه المركبات جيدة لصحة البشرة وتطرد السموم الزائدة من الجسم بشكل عام.

2- قناع للبشرة

زبدة الفول السوداني مكون صحي موجود في مطابخ الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. ويمكن استخدامها كقناع للوجه للمساعدة في إزالة الشوائب من البشرة، وبالتالي يساعد في جعلها صحية ومتوهجة.

3- تأخير الشيخوخة

للفول السوداني دور في تأخير الشيخوخة، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة وما إلى ذلك بسبب وجود مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E في ذلك، ومضادات الأكسدة هذه تحارب الجذور الحرة وتزيلها من جسمنا.

4- للوقاية وللعلاج من اضطرابات الجلد

تناول الفول السوداني بانتظام مفيد جدًا لتوفير العلاج من اضطرابات الجلد مثل الأكزيما والصدفية، بالإضافة إلى أنه يقي من الإصابة بهم، وذلك بسبب وجود الأحماض الدهنية الأساسية. هذه الأحماض الدهنية تساعد في الحد من احمرار وتورم في الجلد، والبروتين في الفول السوداني يساعد في تجديد الخلايا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مركبات أخرى مثل الزنك والماغنيسيوم وفيتامين E يحارب البكتيريا المسؤولة عن التسبب في حب الشباب ويحسن الوهج الداخلي للبشرة.