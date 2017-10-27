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تعزيزات أمنية بطريق الفيوم الصحراوي

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تعزيزات أمنية بطريق الفيوم الصحراوي تعزيزات أمنية بطريق الفيوم الصحراوي

التحرير

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أعلنت مديرية أمن الفيوم، حالة الاستنفار صباح اليوم الجمعة، حيث تم تعزيز القوات الأمنية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي داخل حدود المحافظة، وذلك تحسبا لأية أحداث متوقعة على خلفية، قيام قوات الأمن بالانتشار مدعومة بطيران الشرطة؛ لاستكمال عمليات حق الشهيد بالصحراء الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 13 تكفيريا.

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كما عززت القوات تواجدها بمحيط مديرية الأمن، والمنشآت الحيوية بالمحافظة، وتم نشر الأكمنة على الطرق السريعة والمتحركة، وتدعيم كمين الروس وكوم أوشيم بقوات أمن.

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التحرير

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