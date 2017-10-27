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طلب إحاطة لوزير الإسكان لعدم تشغيل محطة صرف صحي في بني سويف

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طلب إحاطة لوزير الإسكان لعدم تشغيل محطة صرف صحي في بني سويف طلب إحاطة لوزير الإسكان لعدم تشغيل محطة صرف صحي في بني سويف

التحرير

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قدم النائب علي بدر عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، بشأن عدم تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف حتى الآن، على الرغم من انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ أكثر من عامين من جميع الأعمال الخاصة بها وتم تسليمها.

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وأضاف النائب، اليوم، أنه حتى الآن لم تدخل هذه المحطة الخدمة الأمر الذب يعد إهدارً للمال العام، موضحا أن هذه المحطة أنشئت ولم تحقق الهدف من تنفيذها في تخفيف العبء عن سكان القرية الذين يعانون من مشكلة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية.

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التحرير

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