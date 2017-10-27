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اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح ترميم وتوسعات مسجد إبراهيم الدسوقي

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اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح ترميم وتوسعات مسجد إبراهيم الدسوقي اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح ترميم وتوسعات مسجد إبراهيم الدسوقي

التحرير

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استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة، لحضور صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف، وذلك بحضور الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء احمد صالح مدير امن كفرالشيخ، والمهندس راضى امين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة بديوان عام الاوقاف، واعضاء مجلس النواب، وكبار رجال الأوقاف، وقيادات الدعوة بوزارة الاوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وعقب الاستقبال عقد وزير الاوقاف اجتماعا مع خطباء المساجد وقيادات مديرية الأوقاف بكفرالشيخ بديوان عام المحافظة للتأكيد على اهمية الارتقاء بالخطاب الدينى والنهوض بالعمل الدعوى، ثم عقبه توزيع 5 أطنان لحوم على الفقراء بالمحافظة، ضمن مشروع لحوم صكوك الأضاحي للعام الهجرى 1438.

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ويفتتح الوزير المرحلة الأولى من أعمال الترميمات لـ 89 عمود على مساحة 3100 متر مسطح بمسجد إبراهيم الدسوقي، وبتكلفة 9 ملايين جنيه، فضلاً عن افتتاح 11 مسجدًا بمراكز المحافظة تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها وفرشها بالكامل من وزارة الأوقاف بتكلفة 50 مليون جنيه.

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