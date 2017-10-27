أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصدر يكشف تفاصيل اشتباكات الشرطة وإرهابيين بطريق الواحات

Google+ Print
مصدر يكشف تفاصيل اشتباكات الشرطة وإرهابيين بطريق الواحات مصدر يكشف تفاصيل اشتباكات الشرطة وإرهابيين بطريق الواحات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن 12 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قتلوا صباح اليوم الجمعة في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بالكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى استمرار عمليات التمشيط بمحيط المنطقة لضبط كافة العناصر الإرهابية.

وأوضح المصدر -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها وجود عدد من العناصر الإرهابية بأحد المدقات الجبلية المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات، وتم توجيه مأمورية من قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام إضافة إلى العمليات الخاصة للقبض على تلك العناصر.

شاهد أيضا

وأشار المصدر إلى أنه لدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها استشعرت تلك العناصر الإرهابية وجودها وبادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما اضطر القوات إلى الاشتباك معهم ومبادلتهم إطلاق النيران، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري