مصدر يكشف تفاصيل اشتباكات الشرطة وإرهابيين بطريق الواحات

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قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن 12 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قتلوا صباح اليوم الجمعة في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بالكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى استمرار عمليات التمشيط بمحيط المنطقة لضبط كافة العناصر الإرهابية.

وأوضح المصدر -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها وجود عدد من العناصر الإرهابية بأحد المدقات الجبلية المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات، وتم توجيه مأمورية من قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام إضافة إلى العمليات الخاصة للقبض على تلك العناصر.

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وأشار المصدر إلى أنه لدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها استشعرت تلك العناصر الإرهابية وجودها وبادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، مما اضطر القوات إلى الاشتباك معهم ومبادلتهم إطلاق النيران، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم.