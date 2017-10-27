وفد برلماني برئاسة عبدالعال يغادر القاهرة متوجها إلى أمريكا

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غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وفد برلماني رفيع المستوى، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متوجهًأ للولايات المتحدة الأمريكية، ضمن زيارة تستغرق 6 أيام.

يضم الوفد، المستشار أحمد سعد، أمين عام المجلس، والمهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائبة ماريان عازر والنواب كريم درويش، ومحمد السلاب، وعمرو صدقي.

تتناول الزيارة، حسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب طارق رضوان، عدة محاور، أهمها لقاءات مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لخلق قنوات تواصل بين البرلمان والمصريين بالخارج، والوقوف على أهم التحديات والرؤى الخاصة بهم، ولقاءات مع غرفة التجارة الأمريكية.

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يناقش الوفد التطور الاقتصادي في مصر فى ظل حزم البرامج الاقتصادية التي تم إقرارها العام الماضي، وكذلك فرص الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد، كما يلتقي مسؤولي معهد الشرق الأوسط، وهو من أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيتضمن اللقاء مناقشة الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، وكذلك استعراض ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية.

ويعقد الوفد سلسلة من اللقاءات بالكونجرس الأمريكي بغرفتيه، ويلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، ورؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والموازنة، وكذلك زعماء الأغلبية والأقلية بمجلس النواب الأمريكي.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس البرلمان المصري للولايات المتحدة الأمريكية تحديدُا للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008، وتأتي هذه كثاني زيارة لبرلمانيين مصريين عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونجرس في يونيو.