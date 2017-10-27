7 وفيات و13 مصابا في حادث «سوهاج البحر الأحمر»

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ارتفع عدد وفيات حادث طريق "سوهاج - البحر الأحمر" عند الكيلو 100 إلى 7 وفيات، فيما أصيب 13 آخرين تم توزيعهم على مستشفيات سوهاج الجامعي ومستشفى سوهاج العام وأخميم المركزي.

وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه تم التوجيه بضرورة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، مقررًا رفع حالة الطوارئ بأقسام الاستقبال بمستشفيات المحافظة والتنسيق فيما بينها؛ لاستيعاب الحالات المصابة وتقديم التدخلات الطبية السريعة، وكذلك التواصل مع بنك الدم؛ لتوفير الكميات المطلوبه من أكياس الدم للمصابين.

وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه تم التوجيه بضرورة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، مقررًا رفع حالة الطوارئ بأقسام الاستقبال بمستشفيات المحافظة والتنسيق فيما بينها؛ لاستيعاب الحالات المصابة وتقديم التدخلات الطبية السريعة، وكذلك التواصل مع بنك الدم؛ لتوفير الكميات المطلوبه من أكياس الدم للمصابين.

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من ناحية أخرى، كلف محافظ سوهاج، المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد المصابين بمستشفيات المحافظة، والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بتسليم جثث حالات الوفاة لذويهم بعد إذن النيابة، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة؛ لنقل جثث الضحايا عقب استلامها من ذويهم إلى مسقط رأسهم.

على صعيد متصل، كلّف محافظ شوهاج، وكيل وزارة التضامن، بتدبير مساعدات مالية وعينية مناسبة للمصابين وأسر المتوفين ودراسة حالة كل أسرة على حِده وتقديم المساعدات الشهرية اللازمة.