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المجلس المركزي للمسلمين: لا تمنحوا "البديل الألماني" دور الضحية

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مصراوي Masrawy

المجلس المركزي للمسلمين: لا تمنحوا "البديل الألماني" دور الضحية

11:48 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

بوندستاج

برلين - (د ب أ): 

دعا المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إلى انتخاب النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المثير للجدل، ألبرشت جلازر، نائبا لرئيس البرلمان الألماني (بوندستاج). 

وقال رئيس المجلس أيمن مازيك- في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كامل احترامي للنواب الذين صوتوا بـ"لا" لمرشح حزب البديل من أجل ألمانيا، وأتفهم دوافعهم"، مضيفا في المقابل أنه لا ينبغي منح الحزب فرصة لعب "دور الضحية".

وذكر مازيك أنه كان من الأفضل لذلك قبول مرشح البديل الألماني نائبا بين النواب الستة لرئيس البرلمان فولفجانج شويبله، وقال: "وبعد ذلك سيتعين علينا التعامل مع حقيقة أن لدينا نائبا لرئيس البرلمان كارها للإسلام وعنصريا - هذه ألمانيا عام 2017، وإنه أمر محزن لكن حقيقي".

يذكر أن جلازر كان المرشح الوحيد الذي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة ليصبح نائبا لرئيس البرلمان خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي.

ويتهم نواب الأحزاب الأخرى في البرلمان جلازر، 75 عاما، بإنكار حق حرية العقيدة على المسلمين المقيمين في ألمانيا خلال خطاب له في فعاليه أمام أنصار حزبه في أبريل الماضي، بينما ينفي جلازر هذا الاتهام، ويرى أنه تم إساءة تفسير خطابه.

وقال جلازر خلال هذه الفعالية: "نحن لسنا ضد حرية العقيدة. الإسلام هيكل لا يعرف حرية العقيدة ولا يحترمها، كما أنه يئد أي نوع من حرية العقيدة حيثما تكون له السيادة. ومن يتعامل مع حق أساسي بهذه الطريقة، يتعين حرمانه منه".

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