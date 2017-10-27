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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا.. وتوقعات بسقوط أمطار

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا.. وتوقعات بسقوط أمطار

11:43 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا.. وتوقعات بسقوط أمطار

درجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانحفاض في درجات الحرارة ليشمل باقى الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا لطيف فى اول الليل مائل للبرودة في اخرة

وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد تمتد حتى الوجه ابحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجتنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فين مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

السواحل الشمالية 17 25 

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 26 

الوجه البحري والقاهرة 19 27

جوب سيناء والغردقة 21 30

شمال الصعيد 15 27 

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 18 33

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