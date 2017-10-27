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فتح باب التقدم لجائزة معرض الكتاب أول نوفمبر

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مصراوي Masrawy

فتح باب التقدم لجائزة معرض الكتاب أول نوفمبر

11:42 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

فتح باب التقدم لجائزة معرض الكتاب أول نوفمبر

معرض القاهرة الدولى للكتاب

القاهرة- أ ش أ:

قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2018 -الدورة 49- والذى يعقد بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير 2018، فتح باب التقدم لمسابقة أفضل كتاب لعام 2017 فى أول نوفمبر المقبل ويستمر حتى 31 ديسمبر.

وقال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في تصريح اليوم، إن الجائزة هي عشرة آلاف جنيه للمؤلف، موضحًا أن مجالات المسابقة هى: الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- المسرح- النقد الأدبي-العلوم الإنسانية- الفنون- الأطفال - الكتاب العلمي-العلوم الرقمية.

ويشترط للتقدم للمسابقة أن يكون العمل طبعة أولى، وأن يكون المؤلف مصريا، وألا يكون الكتاب مترجما، وأن يكون للكتاب رقم إيداع في 2017 ،وأن يكون منشورا خلال عام 2017. ويتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمهم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب بكورنيش النيل على ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى أو مرشح لنيل جائزة بنفس العام وألا يتقدم لجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات. ولا يجوز أن يتقدم للمسابقة أحد أعضاء لجنة التحكيم السرية ولا يجوز اقتسام الجائزة بين اكثر من فائز.

وأضاف الحاج أن جائزة الكتاب الأول تمنح للشباب تحت سن 35 عاما وقيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه فى مجالى الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية.

وجائزة أفضل ناشر يتم التقدم إليها بمقر اتحاد الناشرين وقدرها 20 ألف جنيه تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

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