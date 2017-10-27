موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 19 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد، شهد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما يتواجد على الأرصفة أيضًا سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات ومغادرة 5 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.