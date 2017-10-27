مستشفى أسيوط يستقبل 13 جثة لتكفيريين قتلوا في اشتباكات طريق الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبلت مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، 13 جثة لإرهابيين قُتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، في منطقة الكيلو 175 على طريق "الخارجة – أسيوط"، صباح اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني، إنه جرى الدفع بقوات شرطية لتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة، وتأمين الطريق وتمشيط المناطق المحيطة، لضبط أي عناصر على الطريق قبل محاولة هروبها، فضلًا عن الدفع بأكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، للتعامل مع المصابين

وأغلقت قوات الأمن، طريق "الخارجة - أسيوط"، وأوقفت حركة السير والسفر على الطريق جراء الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية بالمنطقة.