مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في انفجار سيارة
مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في انفجار سيارة
11:25 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في ان
اسلام أباد- (د ب ا):
أعلن سكرتير الاعلام بحزب عوامي الوطني الباكستاني أن زعيم الحزب عبد الرزاق، وشقيقه لقيا حتفهما في انفجار سيارة في شاهراج تاهسيل في منطقة هارناي في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، اليوم الجمعة.
وقال عبد السلام اشاكزى مفوض منطقة هارناى انه تم زرع خمسة إلى ستة كيلوجرامات من المتفجرات فى سيارة زعيم الحزب .
وأضاف أن عبد الرزاق كان في طريقه إلى بيشين لحضور مؤتمر جماهيري للحزب عندما وقع الانفجار.
ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعا جماهيرايا فى استاد تاج لالا فى بيشين اليوم بحضور رئيس الحزب اسفنديار وإلى خان وقادة اخرين.
ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.
ويشهد اقليم بالوشستان اضطرابات وصراعات على اسس عرقية ودينية.
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