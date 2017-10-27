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مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في انفجار سيارة

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مصراوي Masrawy

مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في انفجار سيارة

11:25 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في انفجار سيارة

مقتل زعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني وشقيقه في ان

اسلام أباد- (د ب ا):

أعلن سكرتير الاعلام بحزب عوامي الوطني الباكستاني أن زعيم الحزب عبد الرزاق، وشقيقه لقيا حتفهما في انفجار سيارة في شاهراج تاهسيل في منطقة هارناي في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، اليوم الجمعة.

وقال عبد السلام اشاكزى مفوض منطقة هارناى انه تم زرع خمسة إلى ستة كيلوجرامات من المتفجرات فى سيارة زعيم الحزب .

وأضاف أن عبد الرزاق كان في طريقه إلى بيشين لحضور مؤتمر جماهيري للحزب عندما وقع الانفجار.

ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعا جماهيرايا فى استاد تاج لالا فى بيشين اليوم بحضور رئيس الحزب اسفنديار وإلى خان وقادة اخرين.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.

ويشهد اقليم بالوشستان اضطرابات وصراعات على اسس عرقية ودينية.

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