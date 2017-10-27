مسئول بـ"البيئة": جمعنا 380 ألف طن قش أرز.. وتحرير 8700 محضر حرق

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، اليوم الجمعة، إن الوزارة جمعت ما يقرب من 380 ألف طن قش أرز، حولت منه حوالي 130 ألف طن إلى أعلاف وسماد حتى الآن، وذلك لمواجهة ظاهرة تلوث الهواء الحاد المعروفة بـ"السحابة السوداء" في مختلف المحافظات.

وأضاف "رخا"، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة حررت حوالي 8700 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الأمس، موضحًا أن المحاور الخاصة بالوزارة المنتشرة بالمحافظات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق التي أشعلها بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة للتخلص من قش الأرز.

وأشار رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة إلى، أن موسم حصاد قش الأرز أو المعروف بـ"السحابة السوداء" من المقرر أن ينتهي يوم 15 نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة عد المعدات لتحويل قش الأرز إلى سماد وأعلاف العام المقبل.

ولفت إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها هذا العام قليلة جدًا مقارنة بالأعوام السابقة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف هذا العام، مما دفع الفلاح للاحتفاظ بقش الأرز والاستفاده منه في تربية الماشية.

وتبلغ المساحة المزروعة هذا العام من الأرز حوالى 1.8 مليون فدان، وهو ما يقرب من 4 ملايين طن أرز.