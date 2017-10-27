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​المتحدث العسكري: ضبط 43 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الغربية

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مصراوي Masrawy

​المتحدث العسكري: ضبط 43 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الغربية

11:15 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

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كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلنت قوات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود، الجمعة، ضبط 43 فردًا من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري في بيان صحفي، إنه تم ضبط مركب صيد بداخلها 280 ألف قرص مخدر وضبط عربة نقل محملة 2500 قاروصة سجائر مسرطنة.

وأكد الرفاعي، أن قوات المنطقة الغربية العسكرية تواصل جهودها في تأمين الإتجاه الإستراتيجي الغربي ضد كافة عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.

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