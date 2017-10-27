ماليزيا تؤكد أهمية تعاون مع جيرانها لضمان السيادة الاقليمية

كوالالمبور- (دب ا):

تعهد قائد القوات البرية الماليزية الفريق ذو الكفل قاسم باستمرار تعاون القوات المسلحة الماليزية مع الدول المجاورة، ومن بينها الفلبين لضمان السيادة الإقليمية.

وأوضح ذو الكفل، فى كلمة القاها خلال مناورة عسكرية ماليزية فلبينية مشتركة بمدينة تارلاك الفلبينية، نقلتها وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة- أن التعاون سيساعد القوات المسلحة على فهم السبب الجذري للمشاكل مثل التهديدات التقليدية، وغير التقليدية التي من الصعب معالجتها.

وأضاف :"يمكننا أن نتبادل الأفكار ونضع خطوط الأعمال التي تعطي المنافع لكلا البلدين".

وأردف"أن المناورات ساعدت القوات المسلحة في كلا البلدين على تحديد نقاط القوة والضعف من حيث قابلية التشغيل، والاستعداد، والتخطيط، وتنفيذ العمليات".