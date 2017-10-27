بوروندي أول دولة تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة- (مصراوي):

انسحبت بوروندي من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح أول دولة تُقدم على هذا الفعل، بحسب ما أكده المتحدث باسم المحكمة.

ودخل الانسحاب حيز التنفيذ، الجمعة، بعد عام من إبلاغ الدولة الواقعة في شرق أفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها ترك المحكمة التي تحقق في أسوأ الفظائع في العالم.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن بوروندي تعد أول دولة تمضي بانسحابها بعد اتخاذ خطوات في هذا السبيل العام الماضي، وسط اتهامات بأن المحكمة "تركز كثيرا جدا على القارة" الأفريقية.

وتم إلغاء انسحاب جنوب أفريقيا في مارس، كما سحبت الحكومة الجديدة في غامبيا قرارها في فبراير، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن انسحاب بوروندي لا يؤثر على الفحص التمهيدي في البلاد الذي يجريه ادعاء المحكمة بالفعل.

وشهدت بوروندي اضطرابات سياسية دموية منذ 2015، على خلفية سعي رئيسها لولاية أخرى.