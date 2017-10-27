3300 سائح يصلوا ميناء شرم الشيخ على متن سفينتين

جنوب سيناء - داليا منير:

وصلت صباح اليوم الجمعة، لميناء شرم الشيخ البحري، السفينة "ماين شيف 1" مساحتها 300 متر مربع، وعلى متنها 2500 سائح ألماني، قادمة من ميناء سفاجا، متجهة إلى العقبة، بالإضافة إلى السفينة "بوديكا" القادمة من ميناء سفاجا، والمتجهة إلى ميناء بورسعيد وتحمل على متنها 800 سائح من جنسيات مختلفة.

وأبدى ركاب السفينتين، سعادتهم بوصولهم إلى مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي زار فيه عدد منهم المدينة سابقًا، وتمنوا تكرار الزيارة مرة أخرى.