أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

3300 سائح يصلوا ميناء شرم الشيخ على متن سفينتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

3300 سائح يصلوا ميناء شرم الشيخ على متن سفينتين

10:58 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

3300 سائح يصلوا ميناء شرم الشيخ على متن سفينتين

جنوب سيناء - داليا منير:

وصلت صباح اليوم الجمعة، لميناء شرم الشيخ البحري، السفينة "ماين شيف 1" مساحتها 300 متر مربع، وعلى متنها 2500 سائح ألماني، قادمة من ميناء سفاجا، متجهة إلى العقبة، بالإضافة إلى السفينة "بوديكا" القادمة من ميناء سفاجا، والمتجهة إلى ميناء بورسعيد وتحمل على متنها 800 سائح من جنسيات مختلفة.

وأبدى ركاب السفينتين، سعادتهم بوصولهم إلى مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي زار فيه عدد منهم المدينة سابقًا، وتمنوا تكرار الزيارة مرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شحن 36 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

    أخبار

  • وصول وسفر 2000 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 383 شاحنة

    أخبار

  • وصول وسفر 2797 راكبا بموانئ البحر اﻷحمر وتداول 356 شاحنة

    أخبار

  • بالصور - "اقتصادية النواب" في زيارة ميدانية لبورسعيد

    أخبار

إعلان

b903ff056e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"