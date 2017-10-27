بالصور - انطلاق فعاليات منتدى "تقارير الإبلاغ المالي" في شرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

انطلقت فعاليات منتدى "تحديات الالتزام مع متطلبات المعيار الدولي لتقارير اﻹبلاغ المالي" اليوم الجمعة، في شرم الشيخ، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر الجاري.

وتعقد أولى فعاليات المنتدى بحضور وسام حسن فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسيد القصير ممثل إدارة اتحاد بنوك مصر، نائبًا عن هشام عز العرب رئيس مجلس اﻹدارة، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وبدأت الفعاليات بورقة العمل افتتاحية عن التطبيقات العملية وعلاقة المعيار الدولي للتقارير المالية بإدارة اﻷصول و الخصوم والتخطيط الرأسمالي، وناقشت الجلسة الثانية المنهجية الجديدة لاحتساب مخصص الخسائر.

ويناقش المؤتمر نماذج احتساب مكونات مخاطر الائتمان بغرض تقدير الخسائر المتوقعة ومتطلبات البنوك نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "التحديات والحلول" ودور البنوك المركزية في المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية، ويختتم المنتدى بإصدار التوصيات وتكريم المؤسسات الراعية والمتعاونة.