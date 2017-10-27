مصرع مجند شرطة في تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي مجند بإدارة قوات الأمن بسوهاج مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة شرطة على الطريق الزراعي دائرة مركز دار السلام.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا باصطدام السيارة رقم 57970 ملاكي سوهاج، بالسيارة رقم 2912 / ب 15 شرطة بالطريق الزراعي السريع الشرقي أمام مدخل قرية الكمان، بدائرة مركز دار السلام.

ونتج عن الحادث إصابة المجند "إسلام محمد حلمي" 22 عامًا، من قوة إدارة قوات الأمن، ويقيم دائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، باشتباه نزيف في البطن، ونقل لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفى أثناء تلقيه العلاج.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4683 إداري مركز شرطة دار السلام لسنة 2017.