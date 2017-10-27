بعد رفع الحظر.. وزير البيئة الإماراتي: حريصون على إدخال المنتجات إلى الأسواق​

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، خطاباً من الدكتور ثاني بن أحمد الزويدي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، ثمن خلاله الجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة المصرية لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والحفاظ على سمعتها بالخارج.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الإمارات رفع الحظر المفروض على المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وأكد الزويدي في خطابه، حرص الحكومة الإماراتية على ضمان سهولة نفاذ المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق بين البلدين تحقق الأهداف المشتركة في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وصحة المستهلك.

وأشار وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي إلى أنه تم الاتفاق مع وفد وزارة الزراعة خلال جلسة التباحث بشأن الصادرات الزراعية المصرية، على رفع الحظر عن استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر والخاصة بإرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن نجاح المفاوضات المصرية مع دول الخليج، وموافقة دول البحرين، الكويت، والإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بدول البحرين، والكويت، والامارات.