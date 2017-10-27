"إسعاف الوادي" يطلب دعما من أسيوط بسبب اشتباكات الأمن مع مسلحين

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

طلب مرفق إسعاف محافظة الوادي الجديد، دعمًا إضافيًا من مرفق إسعاف أسيوط، للمساعدة في الاشتباكات الواقعة بين قوات الأمن والإرهابيين، بمنطقة الكيلو 175 على طريق "الخارجة- أسيوط" بالقرب من محافظة أسيوط.

وأغلقت قوات الأمن، منذ قليل، الطريق وأوقفت حركة السير والسفر عليه جراء الاشتباكات مع مسلحين.

وتبين حدوث مطاردات أمنية مع مسلحين ينتمون لجماعات إرهابية في منطقة الكيلو 175 على طريق "الخارجة – أسيوط".