قرينة رئيس غينيا تغادر القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "صاحبات الأعمال"​

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، جينيه كابا قرينة رئيس غينيا كوناكري متوجهة إلى المغرب في طريق عودتها لبلادها بعد زيارة للبلاد استغرقت 4 أيام، شاركت خلالها في فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قامت قرينة رئيس غينيا خلال زيارتها للقاهرة بزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية في منطقة الأهرامات، والمتحف المصري، أعربت خلالها عن إعجابها بالمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها المتحف المصري بالتحرير.