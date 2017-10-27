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قرينة رئيس غينيا تغادر القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "صاحبات الأعمال"​

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مصراوي Masrawy

قرينة رئيس غينيا تغادر القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "صاحبات الأعمال"​

10:28 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، جينيه كابا قرينة رئيس غينيا كوناكري متوجهة إلى المغرب في طريق عودتها لبلادها بعد زيارة للبلاد استغرقت 4 أيام، شاركت خلالها في فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

كما قامت قرينة رئيس غينيا خلال زيارتها للقاهرة بزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية في منطقة الأهرامات، والمتحف المصري، أعربت خلالها عن إعجابها بالمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها المتحف المصري بالتحرير.

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